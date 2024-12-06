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В Красноярске на Стрелке установят бесплатный автосимулятор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Реалистичный автосимулятор появится 7 и 8 декабря возле катка у здания БКЗ.

Источник: Соцсети

В эти выходные все желающие смогут бесплатно попробовать себя в роли водителя. Автосимулятор проработает два дня с 13:30 до 20:00.

Кроме того, там же, у катка, поставят для изучения электромобиль «Тесла», сообщает «Красгорпарк».