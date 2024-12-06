Розэ из BLACKPINK выпустила дебютный сольный альбом rosie

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Розэ представила свою первую сольную пластинку rosie. В лонгплей вошли 12 треков, среди которых оказались ранее выпущенные песни «APT.» с Бруно Марсом и number one girl.
В новом студийнике Розэ показывает фанатам свою уязвимую сторону и рассуждает о потерянной любви. «Рози — это имя, которым меня называют друзья и семья. Надеюсь, с этим альбомом вы все почувствуете себя немного ближе ко мне», — написала певица в своих соцсетях после анонса лонгплея.
На трек toxic till the end также вышел клип с Эваном Моком в главной роли.
Розэ стала первой участницей BLACKPINK, выпустившей полноформатный альбом отдельно от группы. Вскоре к ней присоединится Лиса. Выход ее сольного лонгплея ALTER EGO намечен на 28 февраля 2025 года.