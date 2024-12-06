Розэ из BLACKPINK выпустила дебютный сольный альбом rosie

В новом студийнике Розэ показывает фанатам свою уязвимую сторону и рассуждает о потерянной любви. «Рози — это имя, которым меня называют друзья и семья. Надеюсь, с этим альбомом вы все почувствуете себя немного ближе ко мне», — написала певица в своих соцсетях после анонса лонгплея.