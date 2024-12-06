На «Иви» вышел детективный сериал «Враг у ворот» с Филиппом Янковским

~ «Враг у ворот» — редкая по нынешним временам картина, успешно справляющаяся с обоими пунктами: она и не позволяет себе провокаций, и дает зрителю новый сюжет в декорациях вечной темы.~ Сериал Никиты Грамматикова («Ева, рожай!») частично заходит на поле культового телефильма «Место встречи изменить нельзя» — это тоже детектив и тоже о харизматичном сотруднике МУРа, борющемся с преступностью. Однако параллели с великой работой Станислава Говорухина здесь остаются именно тонкими, аккуратными параллелями. Проект даже при желании нельзя записать в ремейки (которые нередко оказываются еще и гнусными пародиями) — причем не только «Места», но чего бы то ни было. Как минимум из-за нечастого для жанра места действия (холодная Москва 1941-го, где орудуют преступники), готовящегося покушения на Сталина и самобытных персонажей, среди которых, например, испаноязычная подруга главного героя Александра Гарсия.