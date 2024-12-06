Созданы нейросети для выявления сгенерированных ИИ вставок в текстах

Как отметил ученый, качество работы созданных ими систем ИИ можно заметно повысить, если значительным образом расширить наборы естественных и сгенерированных текстов и данных, на которых проводилось их обучение. Это позволит выявлять машинный текст в более широком наборе научных статей и работ студентов, а также распознавать ситуации, в которых ИИ используется для дополнения текстов, их переформулировки и решения других сложных задач, подытожили исследователи.