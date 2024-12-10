Певица Сати Казанова вышла на сцену через месяц после родов. Она выступила на концерте «Звезды Черкес ФМ», который состоялся в Vegas City Hall, и поделилась в личном блоге кадрами, снятыми за кулисами.
«Первый выход на сцену. Декрет еще не кончился. Очень символично, что исполнила колыбельную на родном кабардинском языке. А в гримерной ждал муж с нашей малышкой», — отметила знаменитость.
Артистка 23 октября впервые стала матерью. Певица признавалась, что мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, остановилась на воссоздании расслабленной обстановки в перинатальном центре. Муж звезды, итальянский фотограф Стефано Тиоццо все время был рядом, и Сати назвала такой совместный опыт «могучим посвящением».
Казанова за время беременности набрала 16 килограммов. По словам знаменитости, после родов она легко похудела на 11 килограммов, а потом вес встал. Звезда уже возобновила кардиотренировки на велотренажере. Она показывала, как занимается с ребенком на руках.
Исполнительница также недавно рассказала, что восстанавливает живот с помощью старинного метода — свивания. Артистка прошла десять сеансов и осталась под впечатлением от результатов.