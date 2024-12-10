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Сати Казанова вышла на сцену через месяц после родов

Певица Сати Казанова вышла на сцену через месяц после родов.

Певица Сати Казанова вышла на сцену через месяц после родов. Она выступила на концерте «Звезды Черкес ФМ», который состоялся в Vegas City Hall, и поделилась в личном блоге кадрами, снятыми за кулисами.

«Первый выход на сцену. Декрет еще не кончился. Очень символично, что исполнила колыбельную на родном кабардинском языке. А в гримерной ждал муж с нашей малышкой», — отметила знаменитость.

Артистка 23 октября впервые стала матерью. Певица признавалась, что мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, остановилась на воссоздании расслабленной обстановки в перинатальном центре. Муж звезды, итальянский фотограф Стефано Тиоццо все время был рядом, и Сати назвала такой совместный опыт «могучим посвящением».

Казанова за время беременности набрала 16 килограммов. По словам знаменитости, после родов она легко похудела на 11 килограммов, а потом вес встал. Звезда уже возобновила кардиотренировки на велотренажере. Она показывала, как занимается с ребенком на руках.

Исполнительница также недавно рассказала, что восстанавливает живот с помощью старинного метода — свивания. Артистка прошла десять сеансов и осталась под впечатлением от результатов.

мода и красота