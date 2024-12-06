В Новосибирске суд оказался выпустить обского депутата из СИЗО

Ранее 16 ноября суд арестовал 46-летнего депутата Совета депутатов города Оби по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По информации регионального СУ СКР депутат предложил обвиняемому бизнесмену помочь договориться с правоохранителями. Депутат обещал решить вопрос с прекращением уголовного дела бизнесмена, убедить изменить меру пресечения и добиться более мягкого наказания.