В Новосибирске суд оказался выпустить обского депутата из СИЗО

Новосибирский областной суд отказался изменить меру пресечения депутату, арестованному за попытку особо крупного мошенничества. В прокуратуре Новосибирской области прокомментировали решение суда от 6 декабря.
— Адвокаты обжаловали арест обвиняемого, просили учесть состояние здоровья, отсутствие судимости и наличии на иждивении малолетнего ребенка. Судебная коллегия Новосибирского областного суда оставила решение без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения, — сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела Новосибирской области Дарья Нестерова.
Ранее 16 ноября суд арестовал 46-летнего депутата Совета депутатов города Оби по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По информации регионального СУ СКР депутат предложил обвиняемому бизнесмену помочь договориться с правоохранителями. Депутат обещал решить вопрос с прекращением уголовного дела бизнесмена, убедить изменить меру пресечения и добиться более мягкого наказания.
В середине ноября они встретились в одном из магазинов города Оби, бизнесмен передал 3 млн рублей — половину запрошенной суммы — депутату, это попало на камеры видеонаблюдения. Оперативники задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело о попытке мошенничества в особо крупном размере.