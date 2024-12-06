Часть территории Уктуса признана объектом культурного наследия

— Получение статуса объекта культурного наследия означает, что на территории будет запрещена застройка до проведения определенных работ. Только после того, как весь культурный слой будет исследован, артефакты изъяты и отправлены в научные фонды, можно будет использовать эту площадку для проведения строительных работ, — поделился в радиоэфире Игорь Пушкарев.