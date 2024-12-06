Часть территории Уктуса признана объектом культурного наследия

Территорию между берегом реки Исеть и берегом реки Патрушихи на Уктусе объявили объектом культурного наследия. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
— Получение статуса объекта культурного наследия означает, что на территории будет запрещена застройка до проведения определенных работ. Только после того, как весь культурный слой будет исследован, артефакты изъяты и отправлены в научные фонды, можно будет использовать эту площадку для проведения строительных работ, — поделился в радиоэфире Игорь Пушкарев.
Он добавил, что археологические раскопки в окрестностях улиц Лыжников и Дарвина велись нынешней осенью. Результатом раскопок стал поселенческий культурный слой, который датирован примерно ХVIII — началом XX века.
Среди находок — керамические фрагменты, которые лежат слоем в сорок сантиметров. Большая часть этих фрагментов является производственным браком. Их использовали, чтобы укреплять заболоченный берег.
Игорь Пушкарев отметил, что раскопки были интересны для понимания истории Екатеринбурга: многое о производстве тех времен знали из письменных источников, но археологическое обследование территории стало их важным дополнением.
Археологи попытаются восстановить из керамических фрагментов предметы домашнего обихода, которые создавали уктусские гончары. Этим специалисты займутся уже нынешней зимой.