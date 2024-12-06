Новый детский сад строится в Зиминском районе

Новый детский сад строится в поселке Центральный Хазан Зиминского района. Детское учреждение будет расчитано на 90 мест и посещать его смогут как воспитанники нынешнего детсада «Елочка», так и подрастающие малыши. Здание, которое сегодня используется для этих нужд, очень сильно обветшало. Именно поэтому губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в одной из своих рабочих поездок по территориям в начале 2024 года, выступил с инициативой строительства нового.
Средства на строительство выделили из областного и местного бюджетов по региональной программе «Развитие образования»: общая сумма составила более 234 млн рублей. Планируется, что объект будет готов уже в 2025 году.
Уже сейчас на стройплощадке идет работа: построен цокольный этаж, подготовлено основание для емкостей системы пожаротушения, рабочие приступили к возведению первого этажа.