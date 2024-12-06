Цены на аренду квартир в праздники стремительно растут в Новосибирске

В Новосибирске аренда квартир на Новый год стремительно набирает популярность, превращаясь в один из самых востребованных вариантов для празднования. Однако перед тем как бронировать жильё, стоит учесть ряд важных нюансов. Специалисты новосибирских квартирных бюро поделились своими наблюдениями касательно аренды перед Новым годом с Om1.ru Новосибирск и дали рекомендации тем, кто планирует арендовать жильё на праздники. «Если обычно квартира стоит, допустим, 2500 рублей за сутки, то перед Новым годом её цена составит 5000 рублей. То есть начальная цена в праздники умножается на два. Спрос меняется в худшую сторону, так как не всех такая цена устраивает. Я бы посоветовала снимать квартиру за месяц до праздников, то есть сейчас, в начале декабря», — рассказали в квартирном бюро «Авангард».
Повышение цен подтверждают и другие агентства. Так, в сети квартир посуточной аренды «Сутки как дома» рассказали, что двухкомнатная квартира, оптимальный вариант для компании, обычно стоит около 4000 рублей в сутки, но в праздничные дни цена значительно увеличивается.
«Несмотря на такие цены, спрос на аренду в преддверии праздников, конечно, увеличивается», — рассказали в агентстве.
В другом квартирном бюро, «НаКварти.ру», отметили, что стоимость аренды зависит от числа жильцов. Несмотря на значительное повышение цен, спрос остается достаточно высоким, хотя и не таким интенсивным, как летом.
«У нас до четырёх человек — 4000 тысячи рублей за сутки. Если больше четырёх, то с каждого дополнительного гостя берём по тысяче рублей. С 30 декабря по 7 января цена увеличивается до 6000 тысяч рублей за сутки. Что касается спроса, я не скажу, чтобы он прям заметно увеличивался. Он имеется, но так выражен, как, к примеру, летом», — рассказали в квартирном бюро.
Эксперты рекомендуют заниматься поиском и бронированием жилья за несколько недель до Нового года, а идеально — уже сейчас, в начале декабря, чтобы обеспечить себе комфортное проживание во время новогодних праздников. Жильё можно найти и в последний день декабря, но для перестраховки следует взяться за поиск до 10 декабря, отметили специалисты.