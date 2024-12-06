Цены на аренду квартир в праздники стремительно растут в Новосибирске

В Новосибирске аренда квартир на Новый год стремительно набирает популярность, превращаясь в один из самых востребованных вариантов для празднования. Однако перед тем как бронировать жильё, стоит учесть ряд важных нюансов. Специалисты новосибирских квартирных бюро поделились своими наблюдениями касательно аренды перед Новым годом с Om1.ru Новосибирск и дали рекомендации тем, кто планирует арендовать жильё на праздники. «Если обычно квартира стоит, допустим, 2500 рублей за сутки, то перед Новым годом её цена составит 5000 рублей. То есть начальная цена в праздники умножается на два. Спрос меняется в худшую сторону, так как не всех такая цена устраивает. Я бы посоветовала снимать квартиру за месяц до праздников, то есть сейчас, в начале декабря», — рассказали в квартирном бюро «Авангард».