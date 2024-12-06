9 декабря вода в домах четырех районов Казани может окраситься в зеленый цвет

В понедельник, 9 декабря, в Московском, Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города будут определять места утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».