9 декабря вода в домах четырех районов Казани может окраситься в зеленый цвет

При обнаружении воды зеленого цвета жителям районов необходимо обратиться в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7 (843)291−87−95.
Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.
В понедельник, 9 декабря, в Московском, Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города будут определять места утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».