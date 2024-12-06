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9 декабря вода в домах четырех районов Казани может окраситься в зеленый цвет

Специалисты будут определять места утечки теплоносителя.

Источник: Город Казань.KZN.RU

При обнаружении воды зеленого цвета жителям районов необходимо обратиться в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7 (843)291−87−95.

Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

В понедельник, 9 декабря, в Московском, Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города будут определять места утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

ЖКХ