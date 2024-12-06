«Это Олег!»: После возвращения памяти мужчина разыскал спасшего его школьника из Ростовской области

В Батайске Ростовской области живет самый настоящий герой.15-летний подросток Егор Вдовенков по дороге домой спас человека. Девятиклассник услышал, как откуда-то из канавы раздаются крики: «Спасите, помогите!». Юноша сориентировался мгновенно. Благодаря его неравнодушию сегодня мужчина жив и здоров!
15-летний Егор Вдовенков спас незнакомца от верной гибели. Фото: из архива семьи.
«КРИЧАЛИ ИЗ КАНАВЫ».
Егор — старший ребенок в многодетной семье. У подростка есть еще братья — четырех и девяти лет. Подросток — обожает книги, а его любимый автор — Ремарк. В тот день парень как раз шел из библиотеки домой.
— У меня привычка — читать по дороге. Я шел, уткнувшись в книгу с произведением «Триумфальная арка», — рассказал Егор «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону». — Вдруг слышу, как кто-то зовет на помощь. Вначале не понял, откуда конкретно доносится звук.
Прислушавшись, парень понял — кричали из канавы. Егор бросился туда. Заглянув вниз и на мгновение растерялся.
ПОМОГ, НАВЕСТИЛ В БОЛЬНИЦЕ И ПОЗВОНИЛ ВОЛОНТЕРАМ.
Там, с трудом держась за бетонный склон, лежал сильно избитый мужчина. Парень помог пострадавшему выбраться из канавы и вызвал скорую помощь.
— Этот человек правильно назвал свою имя и фамилию, а вот с возрастом сильно ошибся. Уже потом я узнал, что ему не 32, а 50 плюс. А еще, что из-за травм него была частичная амнезия.
После того как избитого прохожего отвезли в больницу, Егор навестил его. Принес булочки и спросил у врача о состоянии пациента.
— Тогда я и понял, что у него провалы в памяти. Сразу позвонил волонтерам-поисковикам. Рассказал обо всем. Несмотря на то, что в розыск его не объявляли, активисты каким-то образом нашли маму и сообщили, что сын в больнице. Но и на этом история не закончилась.
Награждение подростка-героя прошло в Ростове в музее «Россия — Моя история». Фото: из архива семьи.
«ЭТО ЕГОР СПАС МУЖЧИНУ?!».
Егор не стал рассказывать о случившемся никому из близких. Пришел домой, как ни в чем не бывало. А вечером вдруг раздался звонок из школы.
— Это же Егор спас мужчину? — спросила учительница.
Парень слышал разговор и быстро объяснил все маме. Оказывается, информация об этом появилась в городском паблике. Так о парне-герое узнали и в школе, и в городе.
Время шло. Егор уже перестал перебирать в голове детали того дня. И вдруг — опять звонок.
Егор из Батайска помог найти родственников мужчины, которого избили. Фото: из архива семьи.
«ЧТОБЫ СКАЗАТЬ “СПАСИБО”.
— Привет, это Олег. Узнал меня? — спросил у ученика человек на том конце провода.
На связи был спасенный мужчина.
— Звоню, чтобы сказать тебе спасибо! — обратился он к подростку.
— Пожалуйста. Надеюсь, вы больше никогда не окажетесь в ситуации, когда будет требоваться такая помощь.
А на днях поступок школьника на отметили на областном уровне. Егора наградили медалью «За проявленное мужество» от Совета Федерации. Мама Юлия Вдовенкова также получила поощрение от спикера Законодательного собрания региона Александра Ищенко.