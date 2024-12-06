«Это Олег!»: После возвращения памяти мужчина разыскал спасшего его школьника из Ростовской области

— Тогда я и понял, что у него провалы в памяти. Сразу позвонил волонтерам-поисковикам. Рассказал обо всем. Несмотря на то, что в розыск его не объявляли, активисты каким-то образом нашли маму и сообщили, что сын в больнице. Но и на этом история не закончилась.