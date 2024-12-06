Казанцы в недоумении из-за огромных счетов за отопление, несмотря на тепло в ноябре

В ведомстве рассказали, что сначала собственнику следует обратиться в свою управляющую организацию для получения разъяснений, если ответ его не устроит, тогда нужно обращаться в жилищную инспекцию. При выявлении нарушений инспекция примет меры в отношении управляющей компании.