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Казанцы в недоумении из-за огромных счетов за отопление, несмотря на тепло в ноябре

Жители Казани выражают недоумение по поводу огромных счетов за отопление, несмотря на, что в ноябре стояла теплая погода.

В среднем сумма за отопление превысила три тысячи рублей, а общие расходы на коммунальные услуги составили больше 12 тысяч, пишет «Татарстан 24». Особенно тяжело пенсионерам справляться с такими начислениями.

Ранее от жителей Приволжского района уже поступали жалобы на завышенные суммы, тогда горожане обратились в прокуратуру. Этот вопрос сейчас на контроле федерального ведомства.

В Жилинспекции Татарстана отметили, что на протяжении отопительного сезона нередко поступают жалобы на управляющие компании. По результатам проверок в этом году уже выполнен перерасчет на сумму свыше 38 миллионов рублей.

В ведомстве рассказали, что сначала собственнику следует обратиться в свою управляющую организацию для получения разъяснений, если ответ его не устроит, тогда нужно обращаться в жилищную инспекцию. При выявлении нарушений инспекция примет меры в отношении управляющей компании.

ЖКХ