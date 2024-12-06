Казанцы в недоумении из-за огромных счетов за отопление, несмотря на тепло в ноябре

В среднем сумма за отопление превысила три тысячи рублей, а общие расходы на коммунальные услуги составили больше 12 тысяч, пишет «Татарстан 24». Особенно тяжело пенсионерам справляться с такими начислениями.
Ранее от жителей Приволжского района уже поступали жалобы на завышенные суммы, тогда горожане обратились в прокуратуру. Этот вопрос сейчас на контроле федерального ведомства.
В Жилинспекции Татарстана отметили, что на протяжении отопительного сезона нередко поступают жалобы на управляющие компании. По результатам проверок в этом году уже выполнен перерасчет на сумму свыше 38 миллионов рублей.
В ведомстве рассказали, что сначала собственнику следует обратиться в свою управляющую организацию для получения разъяснений, если ответ его не устроит, тогда нужно обращаться в жилищную инспекцию. При выявлении нарушений инспекция примет меры в отношении управляющей компании.