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В поселке Центральный Хазан появится новый детский сад на 90 мест

В поселке Центральный Хазан Зиминского района Иркутской области строится новый детский сад на 90 мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Reuters

Современное здание заменит существующий детский сад «Елочка», износ которого превышает 85%. Строительство ведется по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. На объекте выполнены подготовительные работы, завершено строительство цокольного этажа, произведены гидроизоляция и утепление. В настоящее время ведутся работы по установке опалубки и армированию конструкций первого этажа. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

строительство