В поселке Центральный Хазан появится новый детский сад на 90 мест

Современное здание заменит существующий детский сад «Елочка», износ которого превышает 85%. Строительство ведется по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. На объекте выполнены подготовительные работы, завершено строительство цокольного этажа, произведены гидроизоляция и утепление. В настоящее время ведутся работы по установке опалубки и армированию конструкций первого этажа. Завершение строительства запланировано на 2025 год.