Рояль — не в кустах: В каких необычных местах в Ростове можно встретить пианино

Локация № 1 — известная в городе кондитерская на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Внутри, кроме мебели и витрин со сладостями, можно увидеть фортепиано. Инструмент стоит в кафе для антуража и дополняет внутреннее убранство. К сожалению, поиграть на нем не получится: пианино находится за ограждением, а крышка надежно заперта на ключ.