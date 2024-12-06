Рояль — не в кустах: В каких необычных местах в Ростове можно встретить пианино

Замечали ли вы, как в Ростове любят пианино? Его можно встретить в самых неожиданных местах. В каких именно — выяснила корреспондент «КП-Ростов-на-Дону».
В кондитерской в центре города пианино выглядит, как музейный экспонат. Фото: МАРЧЕНКО Ольга.
МУЗЫКА ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ?
Локация № 1 — известная в городе кондитерская на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Внутри, кроме мебели и витрин со сладостями, можно увидеть фортепиано. Инструмент стоит в кафе для антуража и дополняет внутреннее убранство. К сожалению, поиграть на нем не получится: пианино находится за ограждением, а крышка надежно заперта на ключ.
В столовой ДГТУ пианино № 1 вряд ли пригодно к использованию. Фото: МАРЧЕНКО Ольга.
Локация № 2 — столовая ДГТУ — та, которая находится на цокольном этаже основного корпуса. Причем там не один, а целых два инструмента! Первый сиротливо стоит в темном углу у ступенек и отражает в старой лакировке спешащих на обед посетителей.
Второй — новый и красивый — находится в зале столовой. Поиграть на нем можно, но сложно — из-за столпотворения голодных студентов. Разве что, когда закончится обеденный «час пик». А жаль! Есть мнение, что приятные мелодии способствуют лучшему усвоению пищи.
На пианино № 2 можно поиграть, когда никого нет. Фото: МАРЧЕНКО Ольга.
ТАЙНАЯ КОМНАТА.
Локация № 3 — парк культуры и отдыха имени Максима Горького. В одном из его дальних уголков тоже есть пианино. Инструмент, стоящий под открытым небом, выглядит и звучит печально: потертая лакировка и выломанные клавиши, издающие дребезжащий звук. Не спасают ситуацию декоративные растения и бусы.
Будем надеяться, весной старинное фортепиано обновят и сюда потянутся любители музицировать.
В парке под открытым небом инструмент обветшал. Фото: МАРЧЕНКО Ольга.
Локация № 4 — Донская государственная публичная библиотека. Здесь пианино стоит не случайно и скрыто от всеобщего обозрения. Инструмент находится в нотном отделе, в специальной комнате, обшитой звуконепроницаемым материалом. А предназначен он для занятий студентов-музыкантов.
Они стараются держать это место в секрете, опасаясь, как бы остальные читатели не испортили пианино, выколачивая из клавиш «Собачий вальс» и другие народные хиты. Поэтому — тсс…. Мы вам ничего не говорили!
В Донской государственной публичной библиотеке фортепиано предназначено для студентов-музыкантов. Фото: МАРЧЕНКО Ольга.
Одно время пианино в Ростове стояло на Главном железнодорожном вокзале — чтобы пассажиры и встречающие могли скрасить ожидание поезда игрой на инструменте. Исполнить «Прощание славянки» или еще что-нибудь по случаю.
А еще — в стоматологической поликлинике в микрорайоне Сельмаш. Туда по определенным дням даже приходил профессиональный музыкант. Вероятно, чтобы исполнять композиции, расслабляющие пациентов перед встречей с щипцами и бормашиной…
АЛЛО!
В каком неожиданно месте встречали фортепиано вы? Пишите на номер редакции: 8−909−409−00−00.