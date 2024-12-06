В Петербурге взяли на пробу электробус еще одного производителя

9
Этот электробус «Пассажиравтотранс» испытывал в феврале и теперь принимает для продолжения тестовой эксплуатации. У КАМАЗ-6282 ONC ночная зарядка, пассажировместимость — до 85 человек. Запас хода у него — от 240 до 330 км, электробус приспособлен для работы при температуре воздуха от −40 до +40 градусов. Тестовая эксплуатация на одном из маршрутов продлится месяц.
Напомним, «Пассажиравтотранс» закупает подвижной состав для строящегося парка электробусов на Ржевке. Из партии в 28 «Сириусов» производства «Транс-Альфа» в городе уже более десятка. Два вышли на 128-й маршрут.