В Петербурге взяли на пробу электробус еще одного производителя

Этот электробус «Пассажиравтотранс» испытывал в феврале и теперь принимает для продолжения тестовой эксплуатации. У КАМАЗ-6282 ONC ночная зарядка, пассажировместимость — до 85 человек. Запас хода у него — от 240 до 330 км, электробус приспособлен для работы при температуре воздуха от −40 до +40 градусов. Тестовая эксплуатация на одном из маршрутов продлится месяц.