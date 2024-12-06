Что происходит в ФК «Ростов» перед встречей с «Крыльями Советов» 7 декабря

ФК «Ростов» сыграет дома с «Крыльями Советов» из Самары. Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Ростов Арена» в 16:30. После этой игры команда уйдет на зимний перерыв.
Сейчас «Ростов» — на седьмой строчке турнирной таблицы с 23 очками за 17 игр. «КП — Ростов-на-Дону» рассказывает, как прошли последние матчи команды и какой прогноз дают на игру эксперты.
ПОСЛЕ КРИЗИСА — ПЯТЬ УДАЧ.
После затяжной серии неудач на поле «желто-синие», наконец, вышли из кризиса. Причем побеждают уже в пяти матчах подряд: сначала обыграли на выезде «Спартак» в Кубке России со счетом 0:1, затем одолели дома в рамках РПЛ команду «Химки» — 3:1, а ЦСКА — на выезде со счетом 1:2. Затем было две победы дома: в Кубке России над «Спартаком» — 2:1 и над «Пари НН» в РПЛ — 4:0.
Причем, Виктор Онопко, тренер «Ростова» считает, что защитник Максим Осипенко, оформивший дубль в матче с нижегородским «Пари НН», в котором ростовчане выиграли со счетом 4:0, достаточно хорош, чтобы играть в туринском «Ювентусе». В нынешнем сезоне игрок провел 22 матча за донскую команду, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Ближе к зимнему перерыву и Голенков стал активнее, а Комаров в матче против «Химок» запомнился дублем.
ТРИ ПОРАЖЕНИЯ И ДВЕ ПОБЕДЫ.
Тем временем «Крылья Советов» расположились в опасной зоне — на десятой строчке турнирной таблицы. Команда успела набрать 18 очков за 17 матчей. В предыдущем туре самарцы поразили болельщиков победой над питерским «Зенитом», а до этого — над грозненским «Ахматом» — 2:1, обе игры прошли на домашнем поле. Этому предшествовали три поражения: 1:2 от ЦСКА, 0:2 от тольяттинского «Акрона» и 1:2 от «Краснодара».
К этому времени самарский клуб успел выбыть из группы в Кубке России.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «РОСТОВ» — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ».
У «Крыльев Советов» в последних пяти играх РПЛ — три поражения и две победы, а у «Ростова» — поражение от «Ахмата», ничья с «Динамо» и три победы над «Химками», ЦСКА и «Пари НН». Самарцы — на десятой сточке турнирной таблицы, а ростовчане — на седьмой.
Обе клуба подходят к предстоящей игре на подъеме, так что результат на табло будет зависеть от качества командной игры. Ну, а болельщики «желто-синих» в глубине души надеются, что гости немного выдохлись после «Зенита». Букмекеры в свою очередь ставят на победу ростовчан и, опираясь на статистику, считают, что во время игры ожидаются как минимум три гола.