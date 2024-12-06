Что происходит в ФК «Ростов» перед встречей с «Крыльями Советов» 7 декабря

После затяжной серии неудач на поле «желто-синие», наконец, вышли из кризиса. Причем побеждают уже в пяти матчах подряд: сначала обыграли на выезде «Спартак» в Кубке России со счетом 0:1, затем одолели дома в рамках РПЛ команду «Химки» — 3:1, а ЦСКА — на выезде со счетом 1:2. Затем было две победы дома: в Кубке России над «Спартаком» — 2:1 и над «Пари НН» в РПЛ — 4:0.