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Туристы должны заплатить 84 рубля за посещение горы Мамай в Бурятии

В природном парке устанавливают информационные знаки и контейнеры-мусоросборники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гора Мамай, что в Бурятии, стала особо охраняемой территорией. Она находится в Кабанском районе, пользуется большой популярностью у туристов. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве природных ресурсов и экологии Республики, сделали это для того, чтобы сохранить ценные природные комплексы, поддержать экологический баланс, организовать условия для отдыха, проводить научные исследования и мониторинг.

— В связи с созданием новой особо охраняемой природной территории проводит ряд организационных мероприятий. Например, устанавливают информационные знаки и контейнеры-мусоросборники, — прокомментировал руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.

Напомним, что для регулирования антропогенной нагрузки ввели определенную плату за посещение. Туристам придется отдать 84 рубля 22 копейки, а вот те, кто имеет прописку в Бурятии, могут приехать в природный парк бесплатно.

Также важно, что перед тем, как отправиться на Мамай, нужно взять документ, удостоверяющий личность, распечатанную (или электронную) версию согласования разрешенных видов деятельности, а также чек об оплате. После эти документы нужно будет показать госинспектору.