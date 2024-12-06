Туристы должны заплатить 84 рубля за посещение горы Мамай в Бурятии

Гора Мамай, что в Бурятии, стала особо охраняемой территорией. Она находится в Кабанском районе, пользуется большой популярностью у туристов. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве природных ресурсов и экологии Республики, сделали это для того, чтобы сохранить ценные природные комплексы, поддержать экологический баланс, организовать условия для отдыха, проводить научные исследования и мониторинг.
— В связи с созданием новой особо охраняемой природной территории проводит ряд организационных мероприятий. Например, устанавливают информационные знаки и контейнеры-мусоросборники, — прокомментировал руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.
Напомним, что для регулирования антропогенной нагрузки ввели определенную плату за посещение. Туристам придется отдать 84 рубля 22 копейки, а вот те, кто имеет прописку в Бурятии, могут приехать в природный парк бесплатно.
Также важно, что перед тем, как отправиться на Мамай, нужно взять документ, удостоверяющий личность, распечатанную (или электронную) версию согласования разрешенных видов деятельности, а также чек об оплате. После эти документы нужно будет показать госинспектору.