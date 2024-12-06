18-летняя белоруска пропала по дороге в Россию

По дороге в Россию пропала 18-летняя Юлия Важник, проживающая в Беларуси, сообщает белорусский поисково-спасательный отряд «Ангел».
Объявление о пропаже девушки «поисковики» опубликовали в своем телеграм-канале 6 декабря. Сообщается, что пропала 18-летняя Важник Юлия Александровна. Уточняется, что девушка проживала в Беларуси, а 4 декабря она уехала в Россию, но перестала выходить на связь.
— До настоящего времени ее местонахождение не установлено, — сообщили в ПСО.
Среди примет пропавшей девушки: рост 170−175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, средней длины темно-русые волосы.
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