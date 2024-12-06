18-летняя белоруска пропала по дороге в Россию

Объявление о пропаже девушки «поисковики» опубликовали в своем телеграм-канале 6 декабря. Сообщается, что пропала 18-летняя Важник Юлия Александровна. Уточняется, что девушка проживала в Беларуси, а 4 декабря она уехала в Россию, но перестала выходить на связь.