В Новосибирске открылись ёлочные базары: цены на ёлки выросли более чем на 30%

В Новосибирске в первую неделю декабря начали работать елочные базары. Торговля пока идет не очень активно. Но продавцы уже выставили товар и обозначили цены. Они оказались предсказуемо выше прошлогодних, но всё равно удивили покупателей.
Журналист BFM-Новосибирск 6 декабря посетил два елочных базара — на улице Лениградской и на улице Бориса Богаткова. На обеих точках основной объем — это пихты, привезенные из Красноярского края. Это самый ходовой товар. Ели и сосны продаются хуже, и поэтому их на елочных базарах с каждым годом меньше. Цены на главный символ Нового года начинаются от 2,5 тысячи рублей. За эти деньги предлагают совсем непушистое, небольшое дерево. Цены на более симпатичные пихты начинаются от 6−8 тысяч рублей. За новогоднюю ёлку в квартиру с высоким потолком или коттедж просят более 15 тысяч рублей.
«Ёлки в этом году подорожали минимум на треть. Элитные пихты стали дороже в два раза. На них цены начинаются от 15−20 тысяч рублей, — сказал в разговоре с BFM-Новосибирск продавец ёлок Сергей. — Есть штучные, особо роскошные, деверья, которые стоят 70 тысяч рублей. Но на ёлочных базарах такой товар не выставляю, а отвозят сразу клиентам в коттеджи и пентхаусы с большими гостиными. Всё покупатели спрашивают, почему такие цены. Что тут скажешь? Всё же подорожало. Елку срубить и привезти тоже дороже стало».
Каждый покупатель независимо от доходов действительно обсуждает с продавцами рост цен на ёлки. Ёлочная инфляция никому не нравится, но те, кто каждый год обязательно ставит дома настоящую ель или пихту, вопрос об отказе от традиций не стоит.