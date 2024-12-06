В Новосибирске открылись ёлочные базары: цены на ёлки выросли более чем на 30%

«Ёлки в этом году подорожали минимум на треть. Элитные пихты стали дороже в два раза. На них цены начинаются от 15−20 тысяч рублей, — сказал в разговоре с BFM-Новосибирск продавец ёлок Сергей. — Есть штучные, особо роскошные, деверья, которые стоят 70 тысяч рублей. Но на ёлочных базарах такой товар не выставляю, а отвозят сразу клиентам в коттеджи и пентхаусы с большими гостиными. Всё покупатели спрашивают, почему такие цены. Что тут скажешь? Всё же подорожало. Елку срубить и привезти тоже дороже стало».