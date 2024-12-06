В Иркутске обсудили правила безопасности зимних горок

Согласно действующим регламентам, горки высотой более 40 см, изготовленные из дерева, льда или их комбинации, относятся к аттракционам и подлежат государственной регистрации. На таких горках должны быть размещены информационные таблички с регистрационным номером и правилами пользования. Горки, изготовленные из снега, а также естественные спуски, не требуют регистрации. Элементы детских игровых площадок заводского производства также не подлежат регистрации как аттракционы.