В Иркутске обсудили правила безопасности зимних горок

Согласно действующим регламентам, горки высотой более 40 см, изготовленные из дерева, льда или их комбинации, относятся к аттракционам и подлежат государственной регистрации. На таких горках должны быть размещены информационные таблички с регистрационным номером и правилами пользования. Горки, изготовленные из снега, а также естественные спуски, не требуют регистрации. Элементы детских игровых площадок заводского производства также не подлежат регистрации как аттракционы.
Администрация города совместно с управляющими компаниями контролирует безопасность эксплуатации горок на придомовых территориях, обеспечивая, в частности, безопасность мест спуска. При установке горок необходимо руководствоваться Техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 № 1939 и ГОСТ Р 56987−2016.