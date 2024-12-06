Глава СК РФ потребовал завести дело из-за замерзающих жильцов дома в Ростове

Как выяснилось, ранее о ситуации с отоплением в одном из многоквартирных домов написали в СМИ. Люди рассказали журналистам, что «в этом году тепло в их доме не запускалось, несмотря на регулярную оплату счетов». Также жильцы пожаловались на потенциально опасный фасад здания.