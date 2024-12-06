Глава СК РФ потребовал завести дело из-за замерзающих жильцов дома в Ростове

Возбудить уголовное дело после жалобы замерзающих жителей Ростова-на-Дону потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
Как выяснилось, ранее о ситуации с отоплением в одном из многоквартирных домов написали в СМИ. Люди рассказали журналистам, что «в этом году тепло в их доме не запускалось, несмотря на регулярную оплату счетов». Также жильцы пожаловались на потенциально опасный фасад здания.
— Сначала по жалобам начали процессуальную проверку по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Теперь председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Напомним, ранее глава СК РФ потребовал возбудить дело из-за канализации во дворе одного из ростовских ЖК.