«Переломы голени и закрытый оскольчатый перелом обеих костей». Жительница Минска отсудила у организации 10,9 тысячи рублей из-за падения со скользких ступенек

Минчанка отсудила у товарищества собственников 10,9 тысячи рублей из-за падения со скольких ступенек. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского суда.
Сообщается, что в исковом заявлении женщина указала, что является собственницей квартиры, находящейся по улице Одесской в Минске. В середине февраля 2024 года минчанка вышла из машины и пошла в сторону дома. В момент подъема по ступенькам она поскользнулась на обледеневшей лестнице и упала.
«В результате падения получила тяжкие телесные повреждения в виде переломов других отделов голени и закрытого оскольчатого перелома обеих костей правой голени со смещением отломков», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после падения пострадавшую доставили в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи, где она проходила лечение на протяжении десяти дней. Также в указанный срок была проведена операция. После этого на протяжении более чем трех месяцев минчанка была на амбулаторном лечении в поликлинике.
Суд Заводского района установил, что за состояние лестницы отвечает товарищество собственников. Так, в момент случившихся событий лестница не была очищена и обработана от наледи. Жительница Минска просила суд взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в 20000 рублей, материальный вред в 2874 рубля. Также она просила взыскать судебные расходы по оплате помощи представителя в 1650 рублей и иные расходы в 55,34 рубля.
Суд принял решение взыскать с товарищества собственников в пользу минчанка материальный вред в 1942,80 рубля, компенсацию морального вреда в 8000 рублей, судебные расходы в 1000 рублей, а также иные расходы в 40 рублей. Итоговая сумма получилась 10 982,8 рубля.
Также говорится, что с истицы взыскали в доход государства пошлины в 45,56 рубля, а с ответчика — 217,14 рубля.
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