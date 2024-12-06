«Переломы голени и закрытый оскольчатый перелом обеих костей». Жительница Минска отсудила у организации 10,9 тысячи рублей из-за падения со скользких ступенек

В пресс-службе добавили, что после падения пострадавшую доставили в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи, где она проходила лечение на протяжении десяти дней. Также в указанный срок была проведена операция. После этого на протяжении более чем трех месяцев минчанка была на амбулаторном лечении в поликлинике.