Разработан боевой серийный образец полетного контроллера

«Сделали прототип полетного контроллера, сейчас готовим боевой, так сказать, серийный образец полетного контроллера. Пока метим на [стоимость] 5−10 тыс. рублей. В плане локализации это будет наиболее локализованный продукт у нас в стране», — сказал Лебедев во время встречи с министром.