Разработан боевой серийный образец полетного контроллера

Полетный контроллер — электронное устройство, представляющее из себя вычислительную систему, работающую по сложным алгоритмам, и управляющая полетом беспилотного летательного аппарата.
«Сделали прототип полетного контроллера, сейчас готовим боевой, так сказать, серийный образец полетного контроллера. Пока метим на [стоимость] 5−10 тыс. рублей. В плане локализации это будет наиболее локализованный продукт у нас в стране», — сказал Лебедев во время встречи с министром.
Компания «Элрон» осуществляет IT-деятельность на территории Российской Федерации. Занимается разработкой и производством программно-аппаратных комплексов (ПАК) и систем ПАКов разной степени сложности, разрабатывает программное обеспечение для ПАКов, внешних устройств (ПК, мобильные устройства, серверы), разрабатывает и производит устройства интернета вещей, разрабатывает и производит электронные модули, выполняет работы по разработке 3D, 2D моделей, визуализации и конструкторской документации. «Элрон» является резидентом Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, действующим членом Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники.