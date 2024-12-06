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Более 30 поездов между Беларусью и Россией добавятся на новогодние праздники

Сообщение между Беларусью и Россией дополнится более чем 30 поездами на новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

В рождественские и новогодние праздники между Беларусью и Россией будут курсировать свыше 30 дополнительных поездов, сообщило БелТА.

Как отметили в Белорусской железной дороге, наблюдается активный спрос на пассажирские перевозки между Минском и Москвой, Санкт-Петербургом. Поэтому было назначено более 30 дополнительных поездов международного сообщения.

— Это поезда формирования Белорусской железной дороги и РЖД, — уточнил начальник пассажирской службы БЖД Александр Захаревич.

Представитель БЖД также заметил, что на данный момент цифра еще не окончательная, и при востребованности поездов может быть добавлено больше.

Тем временем популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет правила возврата товаров.

И мы писали, что 18-летняя белоруска пропала по дороге в Россию.