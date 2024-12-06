Ви из BTS представил новую версию песни White Christmas с Бингом Кросби

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Ви выпустил свой вариант культовой рождественской композиции White Christmas c голосом покойного Бинга Кросби. На песню также вышел анимационный клип.
«Я так благодарен за то, что у меня была возможность поучаствовать в записи песни с моим самым любимым джазовым исполнителем Бингом Кросби. Я вырос, слушая его песню It’s Been a Long, Long Time», — рассказал ранее Ви.
Мэри Кросби, дочь культового певца, также высказалась по поводу этой коллаборации. «Мы всей семьей очень рады, что Ви и папа вместе спели эту замечательную рождественскую песню. Их голоса прекрасно сочетаются, передавая атмосферу праздника наилучшим образом», — цитирует ее слова издание Billboard.
В анимационном видео можно увидеть, как Кросби и пес Ви по кличке Ентан, скончавшийся несколько дней назад, разносят подарки.
За неделю до этого Ви выпустил поп-джазовую композицию Winter Ahead, созданную в коллаборации с певцом Пак Хе Шином.