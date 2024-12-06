Первый в Омске турнир по хоккею среди девочек прошел при поддержке ОНПЗ

«Для нашего региона хоккей самый популярный вид спорта и один из самых динамично развивающихся. Мы видим, как увеличивается число новых детских хоккейных команд, в том числе и в женском хоккее. Турниры и первенства — это отличная возможность для спортсменов проявить себя. Благодаря сотрудничеству предприятия с федерацией хоккея Омской области, региональным министерством спорта и хоккейной академии “Авангард” растет престиж и уровень женского хоккея», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.