Первый в Омске турнир по хоккею среди девочек прошел при поддержке ОНПЗ

Открытие турнира «Жемчужный конек» состоялось в хоккейной академии «Авангард». В соревнованиях участвовали 33 девочки от 6 до 14 лет. Подобный турнир проводится в Омске впервые.
Четыре команды сразились в формате 3 на 3. Таким образом команды играют очень динамично, практически без пауз. Это сокращает время матча и повышает зрелищность игры.
«ОНПЗ является активным социальным инвестором в регионе. Особое внимание предприятие уделяет развитию детского спорта. Это обеспечивает омскому хоккею большой потенциал. В этом году нас также поддержал губернатор Виталий Хоценко и компания “СОГАЗ”. Совместными усилиями мы запустили “Жемчужный конёк” — турнир для девочек до 14 лет. Надеюсь, проведение этого турнира станет доброй традицией», — отметил президент федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.
По итогам турнира победителем стала команда «Атлантида». Самым ценным игроком соревнований признана шестилетняя Мария Савельева. Лучшей нападающей стала Полина Мух, лучший защитник — Мария Тарасова, вратарь — Арина Дубинина. Отличившиеся хоккеистки войдут в состав сборной и поедут на всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди девочек.
«Для нашего региона хоккей самый популярный вид спорта и один из самых динамично развивающихся. Мы видим, как увеличивается число новых детских хоккейных команд, в том числе и в женском хоккее. Турниры и первенства — это отличная возможность для спортсменов проявить себя. Благодаря сотрудничеству предприятия с федерацией хоккея Омской области, региональным министерством спорта и хоккейной академии “Авангард” растет престиж и уровень женского хоккея», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Турнир стал возможным благодаря проекту «Хоккей для всех», который поддерживает ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Также организаторами выступили местная федерация хоккея и региональный минспорта.