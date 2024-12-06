С бойцом СВО простятся в Жигаловском районе 7 декабря

Георгий Пакушин из Жигаловского района Иркутской области героически погиб в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на администрацию района.
— 7 декабря 2024 с 13:00 до 14:00 в Ритуальном зале состоится прощание с героем. Траурное шествие от Ритуального зала до памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны начнется в два часа дня, — уточнили в агентстве.
Траурный митинг назначили на 14:05.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что церемония передачи Орденов Мужества семьям участников специальной военной операции прошла в Иркутске. Награды удостоены Андрей Астафьев, Сергей Богданов, Андрей Попов, Сергей Загуменников, Андрей Былков. Все они погибли «за ленточкой» при выполнении боевого задания.