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С бойцом СВО простятся в Жигаловском районе 7 декабря

Георгий Пакушин погиб при выполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Георгий Пакушин из Жигаловского района Иркутской области героически погиб в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на администрацию района.

— 7 декабря 2024 с 13:00 до 14:00 в Ритуальном зале состоится прощание с героем. Траурное шествие от Ритуального зала до памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны начнется в два часа дня, — уточнили в агентстве.

Траурный митинг назначили на 14:05.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что церемония передачи Орденов Мужества семьям участников специальной военной операции прошла в Иркутске. Награды удостоены Андрей Астафьев, Сергей Богданов, Андрей Попов, Сергей Загуменников, Андрей Былков. Все они погибли «за ленточкой» при выполнении боевого задания.