Самарского космонавта Кононенко наградили медалью Фонда Мира

Самарский космонавт Олег Кононенко был удостоен высокой награды: ему вручили медаль Российского Фонда Мира. Это произошло на торжественном приеме в честь первой космической фотовыставки «В космос русской души», которая недавно вернулась на Землю.
— На вечере были представлены 12 фоторабот. На борту МКС они находились во время экспедиции на МКС командира отряда космонавтов Олега Кононенко, — рассказали в Роскосмосе.
Пока экспозиция находилась в космосе, ее посетили 10 американских астронавтов, шесть российских космонавтов, участники туристической миссии. Этот проект организовали Роскосмос и Российский фонд мира, а поддержку оказывали фонд имени Петра Барышникова и центр ПроЛаб.