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Самарского космонавта Кононенко наградили медалью Фонда Мира

Самарского космонавта Олега Кононенко наградили после первой космической фотовыставки.

Источник: пресс-служба Роскосмоса

Самарский космонавт Олег Кононенко был удостоен высокой награды: ему вручили медаль Российского Фонда Мира. Это произошло на торжественном приеме в честь первой космической фотовыставки «В космос русской души», которая недавно вернулась на Землю.

— На вечере были представлены 12 фоторабот. На борту МКС они находились во время экспедиции на МКС командира отряда космонавтов Олега Кононенко, — рассказали в Роскосмосе.

Пока экспозиция находилась в космосе, ее посетили 10 американских астронавтов, шесть российских космонавтов, участники туристической миссии. Этот проект организовали Роскосмос и Российский фонд мира, а поддержку оказывали фонд имени Петра Барышникова и центр ПроЛаб.