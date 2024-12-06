Самарская телебашня включит специальную подсветку 8 декабря

Телебашню филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» украсит архитектурно-художественная подсветка в цветах российского и белорусского флагов. На медиафасаде появятся слова: «Союзному государству — 25 лет». Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.
В акции примут участие Останкинская телебашня, а также башни и мачты Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Махачкалы, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городах.