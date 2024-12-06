Самарская телебашня включит специальную подсветку 8 декабря

Телебашню филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» украсит архитектурно-художественная подсветка в цветах российского и белорусского флагов. На медиафасаде появятся слова: «Союзному государству — 25 лет». Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.