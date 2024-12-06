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Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову развели мошенники

По данным SHOT, актриса, которую киберпреступники обвинили в поддержке ВСУ, передала им 4 млн рублей наличкой.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

80-летней Раисе Ивановне позвонила неизвестная девушка, которая представилась помощницей представителя власти. Она заявила актрисе, что с ней якобы должны связаться. Спустя время Рязановой вновь позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших ВСУ. Позднее с ней связался якобы силовик, который заявил о списании 30 млн рублей с банковских счетов. Деньги, утверждал «сотрудник ФСБ», отправлены экс-сотруднику ФСБ Илье Богданову*, который сейчас в ВСУ.

Рязанову попросили доказать, что она ничего такого не делала, никого не спонсировала. В качестве доказательства нужно было снять 4 млн рублей и передать купюры «силовикам». Актриса сделала всё, как было сказано, и даже произнесла кодовое слово «Шура» при передаче денег, как ей велели. После этого все разошлись по домам. А когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», связь оборвалась. Рязанова обратилась в полицию с заявлением.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.