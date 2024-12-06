Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову развели мошенники

Рязанову попросили доказать, что она ничего такого не делала, никого не спонсировала. В качестве доказательства нужно было снять 4 млн рублей и передать купюры «силовикам». Актриса сделала всё, как было сказано, и даже произнесла кодовое слово «Шура» при передаче денег, как ей велели. После этого все разошлись по домам. А когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», связь оборвалась. Рязанова обратилась в полицию с заявлением.