Источник калифорнийского землетрясения породил 40 мощных толчков за столетие

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Зафиксированное накануне мощное землетрясение у берегов Калифорнии возникло в точке соединения трех литосферных плит, где за последнее столетие возникло сразу четыре десятка мощных подземных толчков, обладавших магнитудой в шесть баллов и выше по международной шкале MMS. Об этом сообщила пресс-служба Геологического общества Америки (GSA).
«Недавнее землетрясение произошло в окрестностях так называемого “тройника Мендосино” — области дна, где сталкиваются три литосферных плиты — североамериканская, тихоокеанская и плита Горда. Мощные землетрясения — обыденность для данного региона литосферы — боковое движение тихоокеанской плиты и плиты Горда ведет к сжатию и деформации последней», — говорится в сообщении.
В Калифорнии в четверг было зафиксировано землетрясение с магнитудой 7 баллов по международной шкале MMS. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в Тихом океане, в 63 км к западу от города Петролиа (штат Калифорния). Очаг залегал на глубине 0,6 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти отменили угрозу цунами после землетрясения.
Проведенные специалистами GSA расчеты показывают, что очаг землетрясения находился внутри так называемой разломной зоны Мендосино, расположенной к востоку от подводного хребта Горда. В данном регионе дна Тихого океана, как отмечают сейсмологи, за последнее столетие произошло сразу пять мощных землетрясений с магнитудой в семь баллов по шкале MMS, а также как минимум сорок подземных толчков, чья магнитуда составляла шесть и более баллов.
По словам исследователей, столь высокая сейсмическая активность данного региона недр Земли связана с тем, что в данном регионе в недра Земли погружаются фрагменты древней литосферной плиты Фараллон, разрушившейся несколько десятков миллионов лет назад. Один из таких фрагментов расположен на глубине в 300−400 км под «тройником Мендосино», что оказывает существенное влияние на взаимодействия трех сталкивающихся плит и предположительно оказывает существенное влияние на частоту и характер порождаемых ими землетрясений.