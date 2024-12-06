Источник калифорнийского землетрясения породил 40 мощных толчков за столетие

По словам исследователей, столь высокая сейсмическая активность данного региона недр Земли связана с тем, что в данном регионе в недра Земли погружаются фрагменты древней литосферной плиты Фараллон, разрушившейся несколько десятков миллионов лет назад. Один из таких фрагментов расположен на глубине в 300−400 км под «тройником Мендосино», что оказывает существенное влияние на взаимодействия трех сталкивающихся плит и предположительно оказывает существенное влияние на частоту и характер порождаемых ими землетрясений.