Архитекторы: реновацию хрущёвок в Калининграде нужно начинать с Острова

«Мысль о возможности реновации застройки острова Октябрьский возникла в ходе работы над конкурсным проектом на месте выставочного комплекса “Балтик-Экспо”, — пояснил Александр Кубасов. — Мы спрогнозировали, как может развиваться застройка острова Октябрьского до второй эстакады. В тот момент уже реализовывался проект ЖК “Рыбная деревня 2”, и можно было делать выводы о жизнеспособности этого формата городской среды. Парцелляция, форма кварталов, их размер и сомасштабность застройки человеку показались нам весьма удачными, и мы решили сделать преемственность в решениях».