Омский автобронетанковый инженерный институт награждён Орденом Жукова

Сегодня в торжественной обстановке награду начальнику военного вуза Сергею Приймаку вручил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга. Напомним, что в этом году старейшему военному вузу региона исполняется 85 лет. За это время 47 выпускников стали героями, тысячи отмечены государственными наградами, более 70 офицеров дослужились до генеральских погон.