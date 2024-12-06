Омский автобронетанковый инженерный институт награждён Орденом Жукова

Сегодня в торжественной обстановке награду начальнику военного вуза Сергею Приймаку вручил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга. Напомним, что в этом году старейшему военному вузу региона исполняется 85 лет. За это время 47 выпускников стали героями, тысячи отмечены государственными наградами, более 70 офицеров дослужились до генеральских погон.
Андрей Булыга отметил, что омский институт готовит инженеров танкистов и автомобилистов, способных на высоком уровне эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать современную технику. В армии и на флоте нет ни одной воинской части, где не проходят службу выпускники института.
Виталий Хоценко поздравил вуз с наградой и юбилеем, вручив часов. Он отметил, что российская армия остается самой сильной в мире, а безупречный уровень подготовки военных — главное условие боеспособности.