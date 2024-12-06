Созданы биосенсоры для мониторинга качества воды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, РТУ МИРЭА и Тульского государственного университета разработали биосенсоры на основе металлических электродов, которые позволяют оценивать концентрацию органических веществ в воде. Решение позволит усовершенствовать экологический мониторинг, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сенсоры представляют собой биоэлектрохимические датчики на основе наноструктурных электродов из меди.
«Датчики позволяют с высокой точностью оценивать индекс биохимического потребления кислорода (БПК) — показателя, определяющего концентрацию растворенных в воде органических веществ. Он важен для оценки экологического состояния промышленных и природных объектов. Исследование представляет собой значительный шаг в развитии методов экспресс-анализа качества воды», — сказали в вузе.
В экспериментах ученые погружали измерительную систему со специально подобранными закрепленными микроорганизмами в водную среду, после чего датчик фиксировал изменение метаболических процессов по увеличению тока на электроде. При этом анализ занимал несколько минут, а не пять суток, требуемых при использовании классической методики, уточнили в РТУ МИРЭА.
«Созданные мини-датчики демонстрируют высокую чувствительность и хорошую корреляцию с традиционным методом измерения уровня биохимического потребления кислорода БПК5 в пробах поверхностных вод, который зависит от содержания органики. Это исследование впервые демонстрирует успешное применение металлических электродов в качестве основы для биосенсорных систем, которые могут использоваться в качестве компактных высокочувствительных датчиков для оперативного анализа качества воды», — считает доцент кафедры физической химии РТУ МИРЭА Павел Мельников, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Результаты работы представлены в журнале Environmental Science: Nano.