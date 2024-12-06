Олбани
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Созданы биосенсоры для мониторинга качества воды

По словам доцента кафедры физической химии РТУ МИРЭА Павла Мельникова, это исследование впервые демонстрирует успешное применение металлических электродов в качестве основы для биосенсорных систем.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, РТУ МИРЭА и Тульского государственного университета разработали биосенсоры на основе металлических электродов, которые позволяют оценивать концентрацию органических веществ в воде. Решение позволит усовершенствовать экологический мониторинг, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Сенсоры представляют собой биоэлектрохимические датчики на основе наноструктурных электродов из меди.

«Датчики позволяют с высокой точностью оценивать индекс биохимического потребления кислорода (БПК) — показателя, определяющего концентрацию растворенных в воде органических веществ. Он важен для оценки экологического состояния промышленных и природных объектов. Исследование представляет собой значительный шаг в развитии методов экспресс-анализа качества воды», — сказали в вузе.

В экспериментах ученые погружали измерительную систему со специально подобранными закрепленными микроорганизмами в водную среду, после чего датчик фиксировал изменение метаболических процессов по увеличению тока на электроде. При этом анализ занимал несколько минут, а не пять суток, требуемых при использовании классической методики, уточнили в РТУ МИРЭА.

«Созданные мини-датчики демонстрируют высокую чувствительность и хорошую корреляцию с традиционным методом измерения уровня биохимического потребления кислорода БПК5 в пробах поверхностных вод, который зависит от содержания органики. Это исследование впервые демонстрирует успешное применение металлических электродов в качестве основы для биосенсорных систем, которые могут использоваться в качестве компактных высокочувствительных датчиков для оперативного анализа качества воды», — считает доцент кафедры физической химии РТУ МИРЭА Павел Мельников, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Результаты работы представлены в журнале Environmental Science: Nano.