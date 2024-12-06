Созданы биосенсоры для мониторинга качества воды

В экспериментах ученые погружали измерительную систему со специально подобранными закрепленными микроорганизмами в водную среду, после чего датчик фиксировал изменение метаболических процессов по увеличению тока на электроде. При этом анализ занимал несколько минут, а не пять суток, требуемых при использовании классической методики, уточнили в РТУ МИРЭА.