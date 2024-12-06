Чехия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Беларусь

Стало известно, что Чехия снова стала получать нефть по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию Беларуси, передает ТАСС.
Так, 2 декабря стало известно, что в Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь. Спустя пару дней после ЧП в Польше, 4 декабря, проинформировали о том, что Чехия перестала получать нефть после ЧП на нефтепроводе «Дружба», идущем через Беларусь.
И вот уже 6 декабря появилась информация о том, что нефть по трубопроводу «Дружба» вновь стала поступать в Чехию после двухдневного отсутствия поставок.
Как уточнил, гендиректор чешской нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Мариуш Внук после прекращения поставок российской нефти по одной из веток «Дружбы» республика продолжала получать нефть из проложенных через западноевропейские страны трубопроводов.
Отмечается, что импорт нефти в Чехию, поступавшей по трубопроводу «Дружба», в 2023-м составлял 58% от общего объема закупленного республикой сырья. Еще нефть в Чехию поступает по немецкому нефтепроводу IKL, подключенному к трансальпийскому трубопроводу TAL.
У Чехии также имеются значительные запасы энергосырья в нефтехранилищах.
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