Чехия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Беларусь

Так, 2 декабря стало известно, что в Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь. Спустя пару дней после ЧП в Польше, 4 декабря, проинформировали о том, что Чехия перестала получать нефть после ЧП на нефтепроводе «Дружба», идущем через Беларусь.