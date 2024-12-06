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Крымский мост открыли для движения спустя пять часов

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили 6 декабря спустя пять часов. Перерыв был вызван угрозой атаки беспилотников, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Источник: Коммерсантъ

Ранее, утром на подъездах к мосту движение ограничили в целях безопасности граждан. За ночь российские силы ликвидировали два безэкипажных катера и беспилотник, направляющиеся в сторону Крыма.

Сейчас движение на мосту полностью восстановлено.