Крымский мост открыли для движения спустя пять часов

Ранее, утром на подъездах к мосту движение ограничили в целях безопасности граждан. За ночь российские силы ликвидировали два безэкипажных катера и беспилотник, направляющиеся в сторону Крыма.
Сейчас движение на мосту полностью восстановлено.
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили 6 декабря спустя пять часов. Перерыв был вызван угрозой атаки беспилотников, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Ранее, утром на подъездах к мосту движение ограничили в целях безопасности граждан. За ночь российские силы ликвидировали два безэкипажных катера и беспилотник, направляющиеся в сторону Крыма.
Сейчас движение на мосту полностью восстановлено.