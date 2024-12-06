«Нужны летающие машины»: десятибалльные пробки в Иркутске вечером 6 декабря 2024 сковали движение

Пробки в Иркутске вечером 6 декабря 2024 достигли десяти баллов. Судя по картам, движение парализовало во всей центральной части города. Обездвижены улицы Ленина, Чкалова, Степана Разина, Советская, Пискунова, Байкальская.
Приятно удивляет, что свободны плотина ГЭС, Академический и Глазковский мосты. А вот на Иркутном образовалась многокилометровая очередь. Ну и по традиции, затруднен выезд из Иркутска.
— Кто-нибудь спасите нас!
— Нужны летающие машины… — негодуют жители.
Видимо, пятница сделал свое дело. Кто-то спешит домой, а кто-то на встречу с друзьями, однако дела пришлось отложить. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске вечером 6 декабря 2024 рассосутся, и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 350 тонн снега вывезли за сутки с улиц Иркутска.
Пробки в Иркутске вечером 6 декабря 2024.