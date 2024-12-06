«Нужны летающие машины»: десятибалльные пробки в Иркутске вечером 6 декабря 2024 сковали движение

Видимо, пятница сделал свое дело. Кто-то спешит домой, а кто-то на встречу с друзьями, однако дела пришлось отложить. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске вечером 6 декабря 2024 рассосутся, и движение восстановится.