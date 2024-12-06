В Омске на Красном Пути убрали выделенную для автобусов полосу

В Омске из-за проведения капитального ремонта на мосту имени 60-летия ВЛКСМ временно убрали выделенную полосу для автобусов на Красном Пути, сообщил мэр Сергей Шелест.
Временные изменения затронут участки дороги от Старозагородной рощи до городка Водников, а также от улицы Кемеровской до остановки «Улица Рабиновича». На этих участках уже убрали дорожные знаки.
Помимо этого, Сергей Шелест призвал омичей своевременно обращать внимание на все корректировки движения и изменения в работе светофоров, а не ездить по привычным маршрутам.