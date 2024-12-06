Белгидромет сказал, где в Беларуси будет налипание мокрого снега 7 декабря

Сообщается, что погоду в субботу будут формировать фронтальные разделы, которые смещаются с территории Польши и Украины на Беларусь. В течение суток будет облачная погода. При этом почти по всей стране выпадут непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. Утром и днем будет снег с дождем. Но еще в Белгидромете предупредили, что утром и днем местами по востоку страны вероятно налипание мокрого снега.