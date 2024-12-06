Белгидромет сказал, где в Беларуси будет налипание мокрого снега 7 декабря

В Белгидромете сообщили, что в субботу, 7 декабря, в Беларуси ожидается налипание мокрого снега, информирует pogoda.by.
Сообщается, что погоду в субботу будут формировать фронтальные разделы, которые смещаются с территории Польши и Украины на Беларусь. В течение суток будет облачная погода. При этом почти по всей стране выпадут непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. Утром и днем будет снег с дождем. Но еще в Белгидромете предупредили, что утром и днем местами по востоку страны вероятно налипание мокрого снега.
Кроме того, в отдельных районах республики возможны слабые туман и гололед, а на дорогах местами — гололедица.
Ветер в течение суток будет южной четверти умеренный, но местами с порывами.
Ночью подморозит до −5 — +1 градусов, а днем максимум −2 — +4 градуса покажут термометры.
Между тем более 30 поездов между Беларусью и Россией добавятся на новогодние праздники.
Также Чехия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Беларусь.