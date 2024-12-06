Каких вредителей находят в мандаринах в Ростовской области, рассказали в Россельхознадзоре

В Ростовскую область за год, в среднем, завозят около 200 тонн иностранных мандаринов. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказала начальница отдела государственного фитосанитарного контроля и надзора на госгранице России донского Россельхознадзора Ольга Юрченко. А еще специалист рассказала, каких вредителей находят на новогоднем лакомстве и чем они опасны.
ПОСЧИТАЕМ.
— Ввоз мандаринов в Ростовскую область начинается с ноября месяца. Так, в основном, поставки идут по январь месяц. Однако именно через границу этих фруктов к нам ввозится не очень-то и много. В частности, в этом было завезено всего 20 тонн, и то в январе. Новых поставок еще ждем.
К слову, в прошлом году, продолжила специалист, в донской регион из-за границы привезли 369 тонн новогоднего лакомства. В 2022-м — была 161 тонна, а в 2021-м году — 300 тонн. Таким образом, в среднем, в Ростовскую область завозится около 200 тонн мандаринов в год.
При этом, по словам собеседницы, в этой статистике не идет речь об абхазских мандаринах, так как те проходят таможню в Краснодарском крае.
Владимир ВОРСОБИН.
Главное, чтобы на мандаринах не было вредителей.
Зато в 2023 году мандарины поставляли на Дон, в основном, из Турции и немножко из Ирана. В 2022 году их везли из Грузии и Ирана. И сейчас они тоже идут из Персии.
ОПАСНЫЕ — НЕОПАСНЫЕ.
Попадая в Россию, все фрукты отправляются на склады временного хранения, где проходят растаможку и досмотр подкарантинной продукции.
— Представители лаборатории совместно с инспекторами отбирают образцы, сдаются их в лабораторию и смотрят на наличие или отсутствие карантинных объектов на этих мандаринах.
По словам Ольги Юрченко, в прошлом году в мандаринах обнаружили средиземноморскую плодовую муху. В 2021-м и в 2023-м годах — красную померанцевую и коричневую щитовку.
В зимний период последняя не опасна, и поэтому Россельхознадзор пропускает такую продукцию. А вот средиземноморская плодовая муха представляет большую угрозу, и потому продукцию с ней возвращают обратно.
— Она является одним из самых опасных вредителей плодовых культур в мире. И попадает в Россию, преимущественно, с завозом плодоовощной продукции. Повреждает плоды более чем 200 видов различных плодовых растений и овощных культур. Преимущественно, это сливы, черешни, яблони, авокадо, кофе, земляника, финики, виноград, помидоры, баклажаны и болгарский перец.
Мария ЛЕНЦ.
Обычно мандарины завозят до января.
Поврежденные личинками плоды преждевременно пропадают — в местах повреждения мякоть плодов разрушается, хотя внешне они и сохраняют здоровый вид. При яйцекладке повреждается и кожура, что способствует гниению плодов и развитию плесени. А в районах распространения вида, при массовом распространении, муха может полностью уничтожить урожай. К счастью, для людей такой вредитель не опасен.