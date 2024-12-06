Каких вредителей находят в мандаринах в Ростовской области, рассказали в Россельхознадзоре

— Ввоз мандаринов в Ростовскую область начинается с ноября месяца. Так, в основном, поставки идут по январь месяц. Однако именно через границу этих фруктов к нам ввозится не очень-то и много. В частности, в этом было завезено всего 20 тонн, и то в январе. Новых поставок еще ждем.