Какой будет погода в выходные в Казахстане

Синоптики «Казгидромета» сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.
Её будет определять глубокая ложбина северного циклона.
«Ожидается снег. На востоке страны сильный снег, метель, в южных регионах — дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки. В восточных, южных и центральных регионах прогнозируется гололёд. На западе и северо-западе страны с вторжением обширного Скандинавского антициклона осадки прекратятся», — уточнили синоптики.
Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до минус 5−13 градусов, на северо-западе — до минус 13−25 градусов, на севере страны — до минус 20−25 градусов, в центре Казахстана — до минус 15−28 градусов. На востоке республики будет до минус 18−26 градусов, в южных и юго-восточных областях — до минус 8−21 градуса.