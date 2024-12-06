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Какой будет погода в выходные в Казахстане

В ряде регионов прогнозируют снегопады и морозы.

Сейчас в Олбани: -5° 5 м/с 58% 755 мм рт. ст.
Источник: Baigenews

Синоптики «Казгидромета» сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

Её будет определять глубокая ложбина северного циклона.

«Ожидается снег. На востоке страны сильный снег, метель, в южных регионах — дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки. В восточных, южных и центральных регионах прогнозируется гололёд. На западе и северо-западе страны с вторжением обширного Скандинавского антициклона осадки прекратятся», — уточнили синоптики.

Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до минус 5−13 градусов, на северо-западе — до минус 13−25 градусов, на севере страны — до минус 20−25 градусов, в центре Казахстана — до минус 15−28 градусов. На востоке республики будет до минус 18−26 градусов, в южных и юго-восточных областях — до минус 8−21 градуса.