Какой будет погода в выходные в Казахстане

Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до минус 5−13 градусов, на северо-западе — до минус 13−25 градусов, на севере страны — до минус 20−25 градусов, в центре Казахстана — до минус 15−28 градусов. На востоке республики будет до минус 18−26 градусов, в южных и юго-восточных областях — до минус 8−21 градуса.