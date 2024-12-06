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В Ростове врачи спасли молодую мать и сохранили ей возможность снова родить

26-летняя мать двоих детей чуть не погибла после открывшегося кровотечения.

Источник: Комсомольская правда

Гинекологи ГБСМП Ростова-на-Дону спасли жизнь матери двух маленьких детей, у которой началось массивное кровотечение.

Известно, что 24-летняя ростовчанка — уже счастливая мама четырехлетнего сына и дочки, которой исполнилось всего девять месяцев. И тут она узнала, что снова беременна.

Однако известие омрачил тот факт, что с беременностью случились определенные проблемы. По словам специалистов, которые проводили осмотр, плодное яйцо прикрепилось к рубцу на матке, оставшемуся после операции кесарева сечения.

— В какой-то момент что-то пошло не так. Открылось массивное кровотечение, — вспоминает ростовчанка.

И тогда речь шла уже о спасении жизни самой молодой женщины, которую дома ждали семья и двое маленьких детей.

— Я помню, только что, мне было очень плохо, и в какой-то момент я начала терять сознание.

Молодую женщину экстренно доставили в операционную. Был высокий риск для ее жизни. В такой ситуации одной из крайних мер могло быть удаление матки. Однако владеющим самыми современными технологиями малоинвазивных операций гинекологам ГБСМП Ростова-на-Дону удалось спасти жизнь молодой пациентки, сохранив ее репродуктивные органы.

Так что спустя время, после периода восстановления, ростовчанке можно будет снова задуматься о рождении детей и планировать беременность.

— Я безмерно благодарна врачам и заведующей отделением Виктории Юрьевне Лесовой, фактически спасшей меня и проводившей мне операцию. В такой сложной ситуации мне сохранили возможность в будущем иметь еще детей. Отнеслись ко мне очень бережно и чутко. К своим деткам и семье я возвращаюсь здоровой.