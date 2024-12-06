В Ростове врачи спасли молодую мать и сохранили ей возможность снова родить

— Я безмерно благодарна врачам и заведующей отделением Виктории Юрьевне Лесовой, фактически спасшей меня и проводившей мне операцию. В такой сложной ситуации мне сохранили возможность в будущем иметь еще детей. Отнеслись ко мне очень бережно и чутко. К своим деткам и семье я возвращаюсь здоровой.