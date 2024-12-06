Уфимцем, который отпинал своего маленького сына, занялись прокуратура и Следком

Жителем Уфы, который отпинал своего маленького сына, занялись прокуратура и Следственный комитет. Об этом рассказали пресс-службы ведомств.
Происшествие случилось у подъезда жилого дома по улице Шафиева. Недавно в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как мужчина подходит к своему трехлетнему сыну, который сидит на бетонном ограждении во дворе, и пинает его. Далее на кадрах видно, как ребенок после этого соскальзывает на проезжую часть и лежит на спине. Затем отец несколько раз бьет ногой мальчишку в бок. Свой поступок уфимец объяснил тем, что хотел растормошить сына, чтоб тот встал и пошел домой.
Сотрудники прокуратуры и СК организовали проверки по факту инцидента. Ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Поступкам родителей ребенка будет дана правовая оценка.
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