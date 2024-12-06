Разработан образец материала для регенерации костной ткани

«На практике при заполнении дефектов хирурги сталкиваются с тем, что костнопластический материал разрушается или оседает в полости кости быстрее, чем его могут заместить костные клетки. Это приводит к образованию новых полостей, которые не заполнены ни материалом, ни костной тканью. В результате увеличивается вероятность нагноения. Чем больше объем дефекта, тем выше риск возникновения таких полостей из-за ограниченной скорости регенерации кости», — приводятся пояснения доктора медицинских наук, профессора кафедры морфологии и общей патологии, руководителя лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Игоря Хлусова.