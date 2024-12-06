Разработан образец материала для регенерации костной ткани

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Пилотный образец костнопластического материала для регенерации костной ткани разработали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) и «Сколтеха». Разработка позволит снизить риск формирования вторичных полостей в зоне повреждения кости, провоцирующих переломы и нагноение, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Филлеры, совместно разработанные СибГМУ и “Сколтех”, представляют собой пористые гранулы-микросферы. Они состоят из кальций-карбонатных частиц, покрытых полилактидной оболочкой. Полимолочная кислота и ее сополимеры универсальны в изготовлении, биоразлагаемы и биосовместимы. Тонкая, но твердая полимерная оболочка позволяет гранулам сохранять объем в течение длительного времени, что препятствует осаждению костнопластического материала», — сказано в сообщении.
Ученые изучили свойства нового материала в модельных условиях, максимально приближенных к реальным. Результаты показали, что гранулы-филлеры, заключенные в полилактидную оболочку, значительно дольше по сравнению с материалом, используемом в клинике, сохраняют свой объем, что способствует врастанию кровеносных сосудов и костной ткани внутрь гранулированного материала. В результате гранулы срастаются в плотный объемный композит, заполняющий весь костный дефект.
По словам ученых, костнопластические материалы активно используются в медицине для заполнения дефектов костной ткани, которые возникли из-за травм, инфекционных болезней, опухолевых поражений и осложнений после установки имплантатов. Их помещают в пораженный участок, чтобы уменьшить риск избыточной подвижности погружных конструкций и ускорить регенерацию костной ткани.
«На практике при заполнении дефектов хирурги сталкиваются с тем, что костнопластический материал разрушается или оседает в полости кости быстрее, чем его могут заместить костные клетки. Это приводит к образованию новых полостей, которые не заполнены ни материалом, ни костной тканью. В результате увеличивается вероятность нагноения. Чем больше объем дефекта, тем выше риск возникновения таких полостей из-за ограниченной скорости регенерации кости», — приводятся пояснения доктора медицинских наук, профессора кафедры морфологии и общей патологии, руководителя лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Игоря Хлусова.
Исследование проводится в рамках реализации стратегического проекта «Таргетная тераностика» программы развития «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты» при участии Сколковского института науки и технологий и российского производителя медицинских изделий ООО «НПК “Синтел” (Томск). Для развития производства и клинического применения филлера как медицинского изделия СибГМУ и “Сколтех” планируют создать совместное предприятие до конца 2025 года.