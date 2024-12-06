В отношении заместителя губернатора Ростовской области завели дело о взятке

В Ростовской области в отношении ранее арестованного заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева завели дело о получении взятки. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство «Интерфакс».
— Возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), — сообщил собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации «КП — Ростов-на-Дону» не располагает.
Напомним, о задержании Виталия Кушнарева стало известно 25 ноября 2024 года. 27 ноября управленца на два месяца арестовали в рамках статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ранее сообщалось, что во время обыска у чиновника изъяли «Кольт».
Добавим, Виталий Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в июне 2024 года, эту же должность он занимал с 2014 по 2016 год. С 2016 по 2019 год чиновник занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону, в 2021 году был депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и ЖКХ.