Валерий Сюткин рассказал, как молодым артистам найти свое место на эстраде

«Если сформируете привычки много трудиться, меньше нарушать спортивный режим, больше уделять внимания самосовершенствованию, вы получите характер», — поделился Сюткин в разговоре с Teleprogramma.pro. Исполнитель добавил, что стоит не допускать «головокружения» от пришедшего успеха и просто наслаждаться любимым делом.