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Валерий Сюткин рассказал, как молодым артистам найти свое место на эстраде

Тогда молодого музыканта ждет еще большее признание и он сможет найти себя на эстраде. Кроме того, певец отметил, что нужно приобретать полезные привычки.

Источник: Звук

Тогда молодого музыканта ждет еще большее признание и он сможет найти себя на эстраде. Кроме того, певец отметил, что нужно приобретать полезные привычки.

«Если сформируете привычки много трудиться, меньше нарушать спортивный режим, больше уделять внимания самосовершенствованию, вы получите характер», — поделился Сюткин в разговоре с Teleprogramma.pro. Исполнитель добавил, что стоит не допускать «головокружения» от пришедшего успеха и просто наслаждаться любимым делом.

В прошлом году Валерий также раскрыл рецепт хита и назвал любимого молодого артиста.