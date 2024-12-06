Валерий Сюткин рассказал, как молодым артистам найти свое место на эстраде

Тогда молодого музыканта ждет еще большее признание и он сможет найти себя на эстраде. Кроме того, певец отметил, что нужно приобретать полезные привычки.
«Если сформируете привычки много трудиться, меньше нарушать спортивный режим, больше уделять внимания самосовершенствованию, вы получите характер», — поделился Сюткин в разговоре с Teleprogramma.pro. Исполнитель добавил, что стоит не допускать «головокружения» от пришедшего успеха и просто наслаждаться любимым делом.
В прошлом году Валерий также раскрыл рецепт хита и назвал любимого молодого артиста.