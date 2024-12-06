Песков: Хинштейну придется управлять Курской областью в условиях кризиса

«Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — резюмировал Хинштейн.