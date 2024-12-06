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«Город здоровья» появится в Нижнем Новгороде

На улице Родионова создадут многофункциональную больницу высокого уровня.

Источник: Аргументы и факты

На базе больницы имени Семашко и областного онкологического диспансера, расположенных на улице Родионова в Нижнем Новгороде, создадут «Город здоровья». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямого эфира 6 декабря.

По его словам, уже сформирован план по развитию медучреждений. На выделенные из федерального бюджета деньги будет закуплено оборудование. В планах превратить в многопрофильную многофункциональную больницу высокого уровня.

На базе детской областной больницы и кардиологического центра на улице Ванеева планируется организовать «Квартал здоровья».

медицина