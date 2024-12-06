В детских садах Омска изменилась родительская плата

С 1 января 2025 года плата за присмотр и уход за детьми в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города увеличится. Рост обусловлен повышением цен на продукты питания. В мэрии пояснили, что повышение вызвано чисто экономическими факторами. Стоимость детских обедов была неизменна целых два года. За это время существенно выросли цены на продукты питания.
С 1 января 2025 года размер платы за питание ребенка составит 126,76 рублей в день, с продленкой плата составит 169,01 рублей в день.
Сохранены льготы для некоторых категорий омичей. Это традиционно малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами и сиротами. Также от оплаты освобождены семьи мобилизованных омичей.
Скидка 30% сохранится для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и для многодетных семей.