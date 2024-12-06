Центр Ростова-на-Дону временно остался без электричества из-за аварии на сетях

Сегодня, 6 декабря, несколько улиц в центре Ростова-на-Дону временно остались без электричества. Это произошло из-за технологического нарушения в сети, говорится в телеграм-канале АО «Донэнерго».
Неполадки произошли в 11:42. После этого частично обесточенными оказались улицы Города Волос, Варфоломеева, Филимоновская, Лермонтовская и переулок Соборный.
Ориентировочно, энергоснабжение обещают восстановить в течение трех часов, то есть примерно после 15:00. Потребителей должны подключить без предупреждения.